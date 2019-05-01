رياضة | طارق سليمان: لطفي ينافس الشناوي وإكرامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق سليمان: لطفي ينافس الشناوي وإكرامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال طارق سليمان مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم، قال إن كل مباراة يخوضها الفريق تصبح ماضيًا، ويكون التفكير فيما هو قادم، وأن الجهاز الفني يتعامل مع كل مباراة وفقا لظروفها الخاصة.

وأوضح طارق سليمان أن تركيز الأهلي في الوقت الحالي ينصب على مواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء اليوم على استاد حرس الحدود، في إطار مواجهات الجولة الـ31 في بطولة الدوري العام.

وشدد مدرب حراس الأهلي، على أن علي لطفي حارس الفريق دخل في المنافسة مع محمد الشناوي وشريف إكرامي، بعد الأداء الجيد الذي قدمه في المباراة الأخيرة أمام المصري، على الرغم من صعوبة هذه المواجهة التي جاءت في توقيت شهد غيابات في صفوف الفريق، والأداء الذي قدمه المصري ورغبة الأهلي في العودة للانتصارات في ذلك التوقيت.

وأكد سليمان أن ما يميز حراس الأهلي هو وجود الروح والدعم فالحارس الذي لا يشارك يدعم من يكون أساسيًا ويؤدي التدريبات بمنتهى الجدية ومن هنا يأتي التوفيق في المباريات.

الأهلي يعلن موعد عودة حسام عاشور

يعود حسام عاشور قائد نادي الأهلي إلى التدريبات الجماعية عقب مواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء اليوم الأربعاء على استاد حرس الحدود بالإسكندرية، وذلك في إطار الجولة الـ31 في بطولة الدوري العام.

وقطع حسام عاشور شوطًا كبيرًا في برنامجه التأهيلي الذي يخضع له الفترة الحالية للتخلص من شكوى العضلة الضامة وتجهيزه للمرحلة المقبلة، بعد الانتهاء من البرنامج الذي قام بتنفيذه.

واشتمل برنامج عاشور على تدريبات علاجية ثم جلسات في الجيم، ثم قام بتنفيذ تدريبات في ملعب التتش تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي، وبات اللاعب قريبا للغاية من العودة والمشاركة مع الفريق.

ويخضع عاشور لفحص طبي عقب انتهاء مباراة طلائع الجيش؛ من أجل الاطمئنان على حالته والتأكد بشكل نهائي من جاهزيته للتواجد مع الفريق في المران.

الأهلي لا يعرف الخسارة أمام طلائع الجيش

تحمل مواجهات الأهلي مع طلائع الجيش العديد من الأرقام والإحصائيات الهامة التي نتفرض نفسها قبل لقاء الفريقين مساء اليوم، الأربعاء، باستاد حرس الحدود بالمكس في الأسبوع الـ31 من بطولة الدوري المصري.

وتحمل مواجهة الأربعاء المواجهة رقم 25 التي تجمع الأهلي بطلائع الجيش بعد أن التقى الفريقان في 24 مباراة سابقة.

ونرصد في السطور التالية أهم أرقام تاريخ لقاءات الفريقين:

حقق الأهلي الفوز في 19 مباراة فيما كان التعادل حاضرًا في 5 مواجهات، ولم يتذوق فريق الطلائع طعم الفوز على الأهلي.

المباراة الأولى التي جمعت الفريقين تعود إلى موسم 2004-2005 من بطولة الدوري الممتاز، في أول ظهور للطلائع في الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله محمد بركات، لاعب الأهلي السابق، فيما كانت آخر مواجهات الفريقين في ديسمبر الماضي لحساب الجولة الـ14 من بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد.

نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك طلائع الجيش في 50 مناسبة من خلال 27 لاعبًا تمكنوا في هز شباك الطلائع، فيما استقبلت شباك الأحمر 11 هدفًا.

محمد بركات، نجم الأهلي السابق، كان صاحب أول أهداف الفريق في شباك طلائع الجيش، فيما كان مروان محسن صاحب آخر من زار شباك الطلائع.

عماد متعب، مهاجم الأهلي السابق، هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين بعدما نجح في تسجيل 7 أهداف في شباك فريق المؤسسة العسكرية.

نجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة أمام طلائع الجيش في 16 مباراة، بينما نجح المنافس في الخروج بشباك نظيفة في مباراتين.

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أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي عندما فاز بنتيجة 4-صفر، وهو ما حدث في مناسبتين؛ الأولى في موسم 2006-2007، وسجل رباعية الأهلي حينها "فلافيو – محمد أبو تريكة هدفان – عماد متعب"، والثانية في موسم 2014-2015.

والتقى الأهلي مع فريق طلائع الجيش في مسابقة كأس مصر في مباراة واحدة في عام 2007 لحساب دور ربع نهائي البطولة، وكان الفوز من نصيب الأحمر بنتيجة 3-1.

قائمة الأهلي لمباراة الطلائع.. عودة وليد سليمان واستبعاد 15 لاعبا

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قائمة مباراة طلائع الجيش المقرر لها مساء اليوم الأربعاء على استاد حرس الحدود بالمكس في الجولة الـ 31 من الدوري المصري

قائمة الأهلي لمباراة طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير

خط الدفاع: أحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف

خط الوسط: حمدي فتحي وهشام محمد وعمرو السولية وصالح جمعة ووليد سليمان ورمضان صبحي وحسين الشحات وناصر ماهر وجيرالدو

خط الهجوم: وليد أزارو ومروان محسن وجونيور أجايي.

واستبعد مارتن لاسارتي 15 لاعبًا وهم محمد محمود وحسام عاشور وعمرو جمال وسعد الدين سمير وكريم وليد نيدفيد بسبب الإصابة وأحمد علاء ومحمد نجيب ومحمد شريف وإسلام محارب وأحمد حمودي ومحمود وحيد وشريف إكرامي وأحمد الشيخ وصلاح محسن وباسم علي لوجهة نظر فنية.

رمضان صبحي يطعن أحلام "الخطيب"

رفض رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي فكرة الاستمرار بعد انتهاء إعارته من هيديرسفيلد الإنجليزي رغم رغبة محمود الخطيب رئيس النادي في بقائه.

وتمسك رمضان صبحي بالرحيل بعد نهاية هذا الموسم لرغبته في العودة للعب في أوروبا لتحقيق حلمه وإثبات ذاته.

واستعار الأهلي رمضان صبحي لمدة 6 شهور على أمل الفوز بدوري أبطال إفريقيا لكن الفريق خرج منه على يد صن داونز الجنوب إفريقي من دور الثمانية.

مارتن لاسارتي ينقلب على جناح الأهلي

انقلب مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على جونيور أجايي جناح الفريق لتراجع مستواه في مباريات الدوري المصري.

وفوجيء مارتن لاسارتي بتراجع رهيب في مستوى جونيور أجايي مما أثر على شكل الأهلي هجوميًا لذلك أبدى غضبه الشديد من هذا التدهور.

وطلب لاسارتي من جونيور أجايي التركيز وعدم فقد الكرة بسهولة كما يحدث منه في الفترة الأخيرة.