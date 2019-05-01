رياضة | زيدان يوافق على ضم بديل مارسيلو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يوافق على ضم بديل مارسيلو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني التعاقد مع ظهير إيسر جديد في الفترة القادمة لخلافة البرازيلي مارسيلو عقب نهاية الموسم الجاري.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني، أن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد أعطي الضوء الأخضر لإدارة النادي للتفاوض مع ميندي الظهير الإيسر لفريق ليون الفرنسي.

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واضاف الموقع، أن زيدان استقر على فتح باب الرحيل أمام مارسيلو الظهير الإيسر للفريق بسبب هبوط مستواه والاتجاه للتعاقد مع فيرلاند ميندي.

واكد الموقع على أنه حان الوقت لقبول إدارة نادي ريال مدريد العرض المقدم من يوفنتوس الإيطالي للتعاقد مع مارسيلو بعد اهتمام واضح من السيدة العجوز بضم اللاعب.

الجدير بالذكر أن فيرلاند ميندي البالغ من العمر 23 عاما تقدر قيمته السوقية بـ40 مليون يورو وكان مطروح من قبل على قائمة تعاقدات برشلونة كبديل محتمل لرحيل جوردي ألبا.