صدام ناري بين برشلونة وليفربول في دوري الأبطال

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٠١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص
بعدما حسم تتويجه بلقب الليجا، تبقى 3 جولات على نهاية البطولة، يتطلع برشلونة لتخطي عقبة ليفربول، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتأهل للنهائي لمواصلة تقدمه نحو تكرار الثلاثية، ويستضيف نادي برشلونة نظيره ليفربول، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب كامب نو في ذهاب النهائي، على أن تتجدد المواجهة بينهما في مباراة الإياب التي يحتضنها ليفربول على ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء المقبل، ويلتقي الفائز، مع المتأهل من المواجهة الأخرى، بالدور قبل النهائي بين توتنهام، وأياكس.
برشلونة حقق ثلاثية الدوري، وكأس إسبانيا، ودوري الأبطال في كل من عامي 2009، 2015، ويتطلع لتكرار الثلاثية خلال هذا الموسم، ويعلق برشلونة آماله بشكل كبير على نجمه وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حصل على راحة خلال الأيام الماضية. وجاءت قائمة برشلونة للمباراة كالتالي: تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، إيفان
وجاءت قائمة برشلونة للمباراة كالتالي:
تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، إيفان راكيتيتش، بوسكيتس، فيليب كوتينيو، آرثر ميلو، لويس سواريز، ليونيل ميسي، عثمان ديمبلي، ياسبر سيليسين، مالكوم، كليمنت لينجليت، جوردي ألبا، سيرجي روبيرتو، فيدال، صامويل أومتيتي، كارليس ألينيا.
وجاءت قائمة ليفربول للمباراة كالتالي:
فابينيو، فان ديك، فاينالدوم، لوفرين، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ماني، محمد صلاح، جوميز، أليسون، هندرسون، ستوريدج، مورينو، تشامبرلين، مينيوليه، شاكيري، بروستر، روبرتسون، أوريجي، ماتيب، كيلير وأرنولد.
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