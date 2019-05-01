انت الان تتابع صدام ناري بين برشلونة وليفربول في دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص

بعدما حسم تتويجه بلقب الليجا، تبقى 3 جولات على نهاية البطولة، يتطلع برشلونة لتخطي عقبة ليفربول، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتأهل للنهائي لمواصلة تقدمه نحو تكرار الثلاثية، ويستضيف نادي برشلونة نظيره ليفربول، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على ملعب كامب نو في ذهاب النهائي، على أن تتجدد المواجهة بينهما في مباراة الإياب التي يحتضنها ليفربول على ملعب أنفيلد يوم الثلاثاء المقبل، ويلتقي الفائز، مع المتأهل من المواجهة الأخرى، بالدور قبل النهائي بين توتنهام، وأياكس.

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برشلونة حقق ثلاثية الدوري، وكأس إسبانيا، ودوري الأبطال في كل من عامي 2009، 2015، ويتطلع لتكرار الثلاثية خلال هذا الموسم، ويعلق برشلونة آماله بشكل كبير على نجمه وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حصل على راحة خلال الأيام الماضية. وجاءت قائمة برشلونة للمباراة كالتالي: تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، إيفان