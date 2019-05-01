انت الان تتابع الطلائع سلاح الأهلي لمزاحمة بيراميدز على الصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٣ ص

الأهلي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فريق طلائع الجيش، في تمام السابعة إلا الربع مساء اليوم الأربعاء، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ويحل المارد الأحمر في وصافة ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بينما يتفوق عليه بيراميدز المتصدر بـ3 نقاط فقط، أما طلائع الجيش فيخوض المباراة في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة، ويدخل الأهلي هذه المباراة وعينه على الثلاث نقاط أملا في التساوي في عدد النقاط مع فريق بيراميدز خاصة أن الأحمر لديه مبارتان مؤجلتان.

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ويطمح أبناء مارتن لاسارتي في السعي قدما في سباق مسابقة الدوري، وعدم فقدان أي نقاط، خاصة بعد أن ودع المارد الأحمر البطولة الإفريقية، ولم يصبح أمامه سوى بطولتي الدوري والكأس، واللتان يسعى للتتويج بهما ومصالحة الجماهير الغاضبة بعد توديع دوري أبطال إفريقيا. على الجانب الآخر يطمح الجهاز الفني لفريق طلائع