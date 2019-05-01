انت الان تتابع برشلونة وليفربول| ماني يكشف حقيقة غيرته من محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠١ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

ساديو ماني

اعترف ساديو ماني، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، بأنه لا يهتم بمنافسة الدولي المصري محمد صلاح، على جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز، بقدر ما يهتم بالفريق والمجموعة، حيث يعتقد الكثيرون أن الأنانية والغيرة هي السمات والصفات التي تطغى على علاقة الدولي السنغالي ساديو ماني بمحمد صلاح نجم منتخب مصر، وذلك في ظل التقارب الشديد بينهما في جدول الهدافين، حيث يتصدر صلاح قائمة الهدافين برصيد 21 هدفًا ويأتي خلفه ساديو ماني برصيد 20 هدفًا.

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وعن المنافسة مع صلاح على جائزة الحذاء الذهبي في الدوري، قال ساديو ماني في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا: "لكي نكون صادقين، تركيزي ينصب على الفريق". وواصل السنغالي ساديو ماني تصريحاته بأنه يمكن للجميع أن ينظروا لنا على أننا يساعد بعضنا بعضا في كل مباراة نلعبها