انت الان تتابع اعتقال 6 مشجعين من ليفربول قبل موقعة برشلونة (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص

جماهير ليفربول

اعتقلت الشرطة في برشلونة مساء أمس الثلاثاء، 6 من مشجعي ليفربول الإنجليزي، في المنطقة المجاورة لفندق رويال بلازا، وذلك قبل ساعات من استضافة استاد كامب نو، موقعة برشلونة بقيادة مديره الفني إرناستو فالفيردي أمام ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً، في ذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-2019، والتي سيديرها الحكم الدولي الهولندي بيورن كيبرز صاحب الـ46 عامًا علمًا بأن لقاء الإياب سيقام يوم الثلاثاء القادم على استاد أنفيلد.

كما أفاد مجلس مدينة العاصمة الكتالونية، أن في هذه الساحة المركزية كانت هناك مشاجرات من قبل بعض محبي الفريق الإنجليزي، الذين ألقوا أشياء على ضباط الشرطة، وتم تسليم مثيري الشغب بعد أن أعاقوا حركة المرور أيضًا، علاوة على أنه تم مصادرة ما يقرب من 3000 علبة من البيرة مخصصة للبيع، وذلك حسبما أفادت صحيفة ماركا

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