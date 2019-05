اعتقال 6 مشجعين من ليفربول قبل موقعة برشلونة (فيديو)

كما أفاد مجلس مدينة العاصمة الكتالونية، أن في هذه الساحة المركزية كانت هناك مشاجرات من قبل بعض محبي الفريق الإنجليزي، الذين ألقوا أشياء على ضباط الشرطة، وتم تسليم مثيري الشغب بعد أن أعاقوا حركة المرور أيضًا، علاوة على أنه تم مصادرة ما يقرب من 3000 علبة من البيرة مخصصة للبيع، وذلك حسبما أفادت صحيفة ماركا الإسبانية.

Liverpool fans wonder why they are one of the most hated fan bases in the world. Look at the scum out in Barcelona. State of these lot. Disgusting fans. pic.twitter.com/Z6BqhIzIfM