انت الان تتابع بعثة الزمالك تطير إلى تونس على متن طائرة خاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

الزمالك Advertisements

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقته على سفر الفريق الأول لكرة القدم إلى دولة تونس والذي تقرر له يوم الجمعة المقبل على متن طائرة خاصة، حيث جاءت موافقة رئيس الزمالك، لتوفير سبل الراحة لبعثة الفريق قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي في لقاء العودة لنصف نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2019، المقرر له الأحد المقبل بمدينة سوسة، حيث يدخل فريق نادي الزمالك اللقاء من أجل حسم التأهل للمباراة النهائية ببطولة الكونفيدرالية للعودة مرة أخرى لمنصات التتويج القارية.

واستطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن يتخطى نظيره النجم الساحلي التونسي، بصعوبة، بعدما حقق الأبيض الفوز بهدف دون رد، أحرزه محمود عبد المنعم "كهربا" في الدقيقة 37 من زمن اللقاء الذي جمع بينهما يوم الأحد الماضي، على استاد برج العرب بالإسكندرية في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية،