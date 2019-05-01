الان تتابع نجوم WWE يعودون إلى الجوهرة المشعة في جدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
تستضيف الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية بالشراكة مع WWE حدثاً جديداً على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في 7 يونيو المقبل.
وسيشهد الحدث ظهور نجوم WWE رومان رينز وأندرتيكر وكوفي كينغستون وبرون سترومان وسيث رولينز وغولدبيرغ وأي جاي ستايلز و بروك ليسنر.
سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية عن نزالات الحدث وتوافر التذاكر و أسعارها بالإضافة إلى معلومات عن البث في الأسابيع المقبلة.
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