اتحاد جدة يبحث عن كأسه العاشرة في درة الملاعب

يبدو أن ملعب الملك فهد الدولي (درة الملاعب) سيكون شاهدًا على حدث فريد من نوعه عندما يحل اتحاد جدة، الفريق الأكثر وصولًا لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، خصمًا ثقيلًا على التعاون في المباراة الختامية، المحدد موعدها غدًا الخميس.

ويسعى اتحاد جدة للحصول على اللقب الـ10 له، فيما يطمح سكري القصيم في تحقيق اللقب لأول مرة في تاريخ النادي.

و يدخل اتحاد جدة غدًا نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين رقم 18 في تاريخ مشاركاته في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث ظل العميد طرفًا ثابتًا في العديد من النهائيات على الرغم من مرور البطولة بكثير من المراحل والمتغيرات، قبل أن تتوقف عام 1991 بسبب تغير اسم الدوري الممتاز إلى دوري كأس خادم الحرمين الشريفين لأندية الدرجة الممتازة.

وظل الاتحاد رقمًا صعبًا في النهائيات بعد أن عادت البطولة مجددًا للظهور، انطلاقًا من موسم 2007-2008؛ بسبب تسمية الدوري بدوري المحترفين السعودي.

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وكان الاتحاد قد تواجد طرفًا في نهائي أول نسخة من مسابقة كأس الملك التي انطلقت عام 1957، ليبدأ مسيرته مع التتويج بالبطولة، محققاً 9 ألقاب في نسخ أعوام 1958، و1959، و1960، و1963، و1967، و1988، و2010، و2013، و2018.

ويعد عميد الأندية السعودية أكثر الفرق وصولًا لنهائي البطولة في الـ 10 سنوات الأخيرة، إذ تواجد في 6 نهائيات، نجح في تحقيق البطولة في 3 مرات منها فقط، أعوام 2010، و2013، و2018.

كما يعد الاتحاد هو النادي الوحيد الذي بلغ 4 نهائيات على التوالي في مواسم 2008، و2009، و2010، و2011.