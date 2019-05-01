مفاجأة أياكس وجواهر يوفنتوس تهيمن على صحف إيطاليا

ركزت الصحف الإيطالية، الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على فوز أياكس الهولندي أمام مضيفه توتنهام هوتسبير (1-0)، أمس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "بيرنارديسكي يجري حوارًا ويقول: يوفنتوس ورونالدو، لقد أصبحت قائدًا، لقد غيرني يوفنتوس.. أريد الفوز في الديربي، لكن سيكون أمرًا جيدًا أن يكون هناك فريقان في أوروبا من نفس المدينة".
وأضافت الصحيفة: "العديد من الأندية تنتظر على الخط من أجل مدرب إيطاليا السابق، هناك نزاع على كونتي.. مقابلة مع إنتر، وروما في عجلة من أمره، لكن احترسوا من باريس سان جيرمان".
وتابعت: "بالوتا ينتظر إجابة بحلول يوم 12 مايو (آيار)، وماروتا في وضع جيد مع كونتي.. ومانشستر يونايتد يدخل الصراع".
وأردفت: "نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، أياكس مجددًا! حقق نتيجة كبيرة في لندن وحجز تذكرة النهائي".
وخرجت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" بعنوان: "في يونيو (حزيران)، السيدة العجوز عليها أن تبيع بعض لاعبيها.. هم بحاجة إلى تحقيق مكاسب رأسمالية فورية تتراوح ما بين 40 و50 مليون يورو".
وواصلت: "الجواهر ستتواجد في سوق الانتقالات، وديبالا الأغلى.. بجانب دوجلاس كوستا، بيانيتش، ماندزوكيتش، ساندرو وكوادرادو".
وأضافت: "أياكس يهزم الجميع، بعد فوزه في مدريد وفي تورينو، يفوز على توتنهام في معقله بنتيجة (1-0).. والليلة برشلونة يواجه ليفربول".
وتابعت "روما يستعد لجذب كونتي.. وميلان تحت الضغط حول مستقبل جاتوزو".
وقالت صحيفة "توتو سبورت": "يوفنتوس، أليجري سيبقى.. مقابلة مع برانشيني، الوكيل الذي ينصح ماكس وأيضًا جوارديولا: البيانكونيري لن يُغير".
وتابعت: "ميلان وفان بوميل: الهولندي اسم جديد يدخل قائمة ميلان لخلافة جاتوزو.. وفي الجانب الاَخر من مدينة ميلانو، تشانج رئيس الإنتر يضع عينه على كونتي".
وختمت: "دوري أبطال أوروبا، أياكس يحقق مفاجأة وتوتنهام يستسلم.. والليلة برشلونة يواجه ليفربول".
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