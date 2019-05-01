شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد «تقنية الفيديو» في «أمم أفريقيا 2019» بدءاً من ربع النهائي والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (القاهرة)ستعتمد تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (VAR) بدءاً من الدور ربع النهائي في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقررة في مصر بين 21 يونيو و19 يوليو القادمين، بحسب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد القاري.
وأعلن الجيبوتي سليمان وابيري رئيس لجنة الحكام «سيبدأ تطبيق «VAR» بدءا من دور الثمانية في كأس أمم أفريقيا القادمة».
وهذا يعني أن التقنية لن يتم استخدامها في دور المجموعات ودور الـ16 في البطولة التي يشارك فيها 24 منتخبا للمرة الأولى.
وكانت مجموعة من الحكام المرشحين لإدارة مباريات النسخة القادمة من البطولة الأفريقية حصلت على تدريبات مكثفة على تطبيق نظام «VAR».
وكانت التقنية قد استخدمت على سبيل التجربة بدءاً من ربع نهائي كأس أفريقيا للاعبين المحليين 2018 في المغرب، ثم في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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