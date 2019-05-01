شكرا لقرائتكم النجم الساحلي ضد الزمالك ..أوباما جاهز للمشاركة فى سوسة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أصبح يوسف أوباما مهاجم الزمالك جاهز تماما للمشاركة أمام النجم الساحلي التونسى فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأحد المقبل فى الملعب الأولميبى فى سوسة بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الأمامية فى مباراة الذهاب أمام ليتوال فى اللقاء الذى انتهى بهدف كهربا الوحيد فى انتظار العودة للحسم .
ومن المقرر أن يخضع أوباما لاختبار طبى اليوم الأربعاء قبل التدريبات تمهيدا لمشاركته فى المران الجماعى لتجهيزه للتواجد فى مواجهة حسم بطاقة التأهل لنهائى الكونفدرالية التى يسعى الفريق الأبيض للتتويج بلقبها لأول مرة فى تاريخه.
وسيشارك أوباما فى تدريبات الفريق الجماعية بعد تأهيله استعدادا للتواجد مع الفريق فى موقعة النجم الساحلى القادمة،الأحد المقبل على الملعب الأولمبى بمدينة سوسة، فى إياب نصف النهائى الأفريقى.
كانت هذه تفاصيل خبر النجم الساحلي ضد الزمالك ..أوباما جاهز للمشاركة فى سوسة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.