شكرا لقرائتكم النجم الساحلي ضد الزمالك ..أوباما جاهز للمشاركة فى سوسة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح يوسف أوباما مهاجم الزمالك جاهز تماما للمشاركة أمام النجم الساحلي التونسى فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأحد المقبل فى الملعب الأولميبى فى سوسة بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الأمامية فى مباراة الذهاب أمام ليتوال فى اللقاء الذى انتهى بهدف كهربا الوحيد فى انتظار العودة للحسم .

ومن المقرر أن يخضع أوباما لاختبار طبى اليوم الأربعاء قبل التدريبات تمهيدا لمشاركته فى المران الجماعى لتجهيزه للتواجد فى مواجهة حسم بطاقة التأهل لنهائى الكونفدرالية التى يسعى الفريق الأبيض للتتويج بلقبها لأول مرة فى تاريخه.

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