شكرا لقرائتكم طلائع الجيش ضد الأهلي .. الأحمر لم يخسر أبدا مع صافرة محمود عاشور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مباراة قوية تجمع الأهلى مع طلائع الجيش فى تمام السابعة إلا ربع من مساء اليوم، على استاد المكس بالإسكندرية ، ضمن مباريات الجولة رقم 31 من مسابقة الدورى المحلى .
ويدير اللقاء الحكم محمود عاشور بمعاونة هانى عبد الفتاح وعبد الفتاح عريشة، والحكم الرابع نادر زكى ، والحكم الخامس كل من طارق سامى ومحمد يوسف.
وأدار عاشور 20 مباراة للأهلى ، 18 منها فى الدوري واثنتين فى كأس مصر، وفاز الأهلى فى 18 مباراة وتعال فى مبارتين، وحقق أكبر نتيجة أمام اتحاد الشرطة وانتهت 5/3، وتعد من أبرز المباريات التى أدراها عاشور للأهلى موسم 2013/2014 أمام سموحة 2/1 ، والإنتاج الحربى 3/1 ، والمقاصة 4/1، وبتروجت، وانتهت بفوز الأحمر 4/0 .
وأدر فى موسم 2014/2015 مباراة المقاصة فقط وانتهت بفوز الأحمر 2/0، اما فى موسم 2015/2016 أدارعاشور 4 مباريات أمام كل من المحلة2/0، وأسوان3/1، والشرطة5/3، والاتحاد السكندرى وانتهت بالتعادل 1/1.
وفى موسم 2016/ 2017، لعب الأهلى 3 لقاءات بصافرة عاشور أمام النصر للتعدين3/0 والإنتاج الحربى، 1/ 1.
وفى الموسم الحالى أدار مباراة أمام النجوم وانتهت 2/0 للأحمر ، وكذلك مباراة الترسانة بدور الـ32 من كأس مصر التى انتهت بفوز الأحمر 3/2.
وكانت مباراة مصر المقاصة فى المباراة المؤجلة من الجولة 11 من بطولة الدورى أخر مباراة أدراها عاشور وانتهت بثلاثية نظيفة للأحمر.
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