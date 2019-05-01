شكرا لقرائتكم حسام عاشور يقترب من العودة لتدريبات الأهلي بعد تعافيه من الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات قائد الأهلى، حسام عاشور قريبا للغاية من العودة والمشاركة مع الفريق، حيث يخضع إلى فحص طبي مساء اليوم الأربعاء عقب انتهاء مباراة طلائع الجيش ، للاطمئنان على حالته والتأكيد على جاهزيته للتواجد مع الفريق في المران.

ومن المقرر أن يعود لتدريبات الفريق الجماعية عقب الانتهاء من مواجهة طلائع الجيش فى الساعة 6.45 مساء اليوم الأربعاء على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مبارايات الجولة 31 في الدوري العام.

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عاشور بدأ يتعافى ويتخلص من شكوى العضلة الضامة ، بعد الانتهاء من البرنامج الذي قام بتنفيذه، والمشتمل على تدريبات علاجية وجلسات الجيم، تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالأهلى .