شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى و الطلائع .. الأحمر لا يخسر مع صافرة محمود عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الأهلى مع نظيره طلائع الجيش فى السابعة إلا ربع من مساء اليوم، فى مباريات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى على استاد المكس بالإسكندرية.

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة لمحمود عاشور حكما للساحة، ويعاونه هانى عبد الفتاح وعبد الفتاح عريشة، ونادر زكى حكماً رابعاً، وكل من طارق سامى ومحمد يوسف حكماً خامساً.

وسبق لعاشور أن أدار للأهلى عدة مباريات كحكم للساحة، وصلت إلى 20 مباراة، 18 منها فى منافسات الدورى ومباراتان بكأس مصر، ولم يعرف الأحمر الهزيمة فى أى مواجهة منها، وحقق الأهلى الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى مباراتين.

وكانت أكبر نتيجة حققها الأهلى مع صافرة عاشور أمام اتحاد الشرطة وانتهت 5/3، وأبرز المباريات التى أدراها عاشور للأهلى موسم 2013/2014 أمام سموحة والإنتاج الحربى والمقاصة وبتروجت، وانتهت بفوز الأحمر 2/1، 3/1، 4/1، 4/0 على الترتيب.

Advertisements

وفى موسم 2014/2015 أدار عاشور مباراة واحدة للأهلى أمام المقاصة وانتهت بفوز الأحمر 2/0.

وفى موسم 2015/2016 أدارعاشور 4 مباريات للأهلى أمام كل من المحلة، وأسوان، والشرطة، والاتحاد السكندرى، وانتهت 2/0 ، 3/1، و 5/3، 1/1.

وأبرز مواجهات الأهلى بصافرة عاشور موسم 2016/ 2017، 3 لقاءات للأهلى أمام النصر للتعدين والإنتاج الحربى، و 3/0، وتعادل الأهلى والإنتاج الحربى 1/ 1.

كما قاد عدة مباريات للأحمر الموسم الماضى منها مع الداخلية وانتهت 2/0. وفى الموسم الحالى أدار عاشور مباراة الفريق أمام النجوم وانتهت بفوز الأحمر بهدف نظيفين، ومباراة الترسانة بدور الـ32 من كأس مصر وفاز فيها الأحمر 3/2.

أخر مباراة أدارها عاشور للأهلى كانت أمام مصر المقاصة فى المباراة المؤجلة من الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى، والتى أقيمت 24 يناير الماضى، وانتهت بفوز الأحمر بثلاثية نظيفة.