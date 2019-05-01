شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يتحدث عن دوافع الأهلى قبل مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى إن جميع المباريات التى يخوضها الفريق فى المرحلة المقبلة من بطولة الدورى العام بداية من مواجهة طلائع الجيش المقرر لها مساء اليوم الأربعاء فى غاية الأهمية، وإنه يأمل فى مواصلة الفريق لانتصاراته وبذل أقصى جهد لتحقيق الهدف الذى يسعى إليه الجميع داخل النادى وإسعاد جماهير الأهلى.
وشدد مدير الكرة على أن جميع اللاعبين فى حالة من التركيز الشديد، وأن الجهاز اطمأن على جاهزية بعض اللاعبين خلال مشاركتهم التدريبات التى أعقبت مواجهة المصرى والاطمئنان على حالتهم وتجهيزهم للمرحلة المقبلة.
ويلتقى الأهلى مع طلائع الجيش اليوم الأربعاء فى إطار مواجهات الجولة الـ31 فى بطولة الدورى العام.
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