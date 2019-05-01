الزمالك يستعيد أوباما قبل مواجهة النجم الساحلى فى موقعة سوسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافى يوسف أوباما مهاجم الزمالك من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الأمامية أمام النجم الساحلى فى لقاء الذهاب الذى جمع الفريقان على استاد برج العرب، فى دور نصف النهائى بالكونفدرالية الأفريقية والذى انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف. وكشف مصدر بالزمالك أن أوباما أصبح جاهزا للمشاركة فى تدريبات الفريق بداية من اليوم الأربعاء بعد تأهيله، وذلك استعدادا للتواجد مع الفريق فى مواجهة النجم الساحلى المقبلة، على الملعب الأولمبى بسوسة، التى ستقام يوم الأحد المقبل، فى إياب نصف النهائى الأفريقى. وسيخضع أوباما لاختبار طبى اليوم قبل التدريبات تمهيدا لمشاركته فى المران الجماعى لتجهيزه بأفضل صورة للتواجد فى مواجهة حسم بطاقة التأهل لنهائى الكونفدرالية التى يسعى الفريق الأبيض للتتويج بلقبها لأول مرة.

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