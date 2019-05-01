شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعيد حسام عاشور فى التدريبات الجماعية عقب مباراة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود حسام عاشور، قائد الأهلى لتدريبات الفريق الجماعية عقب مواجهة طلائع الجيش المقرر لها الساعة 6.45 من مساء اليوم الأربعاء، على استاد حرس الحدود "المكس" بالإسكندرية، وذلك فى إطار الجولة الـ31 فى بطولة الدورى العام.

وقطع عاشور شوطا كبيرا فى برنامجه التأهيلى الذى يخضع له الفترة الحالية للتخلص من شكوى العضلة الضامة وتجهيزه للمرحلة المقبلة، بعد الانتهاء من البرنامج الذى قام بتنفيذه.

واشتمل برنامج عاشور على تدريبات علاجية ثم جلسات فى "الجيم"، ثم قام بتنفيذ تدريبات فى ملعب التتش تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالنادى، وبات اللاعب قريبا للغاية من العودة والمشاركة مع الفريق.

ويخضع عاشور لفحص طبى عقب انتهاء مباراة طلائع الجيش؛ من أجل الاطمئنان على حالته والتأكد بشكل نهائى من جاهزيته للتواجد مع الفريق فى المران.