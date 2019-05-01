موعد مباراة الاتحاد والتعاون نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

قامت الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية بتحديد موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2019 بين التعاون والاتحاد في واحدة من أهم المباريات في كرة القدم السعودية هذا الموسم، في المباراة التي ستقام مساء يوم الخميس، وذلك على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

التعاون يدخل هذه المباراة باحثاً عن التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، أسود القصيم تمكنوا من الفوز على الهلال في نصف النهائي بخمسة أهداف دون رد، قبل أن يكرر عليه الفوز في مباراة مؤجلة بالدوري السعودي للمحترفين بهدفين دون رد، ليكسب الفريق احترام جماهير كرة القدم السعودية.

أما النمور فيدخلون هذه المباراة وعينهم على التتويج العاشر بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، الفريق الذي يحمل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس الملك في المملكة العربية السعودية، يسعى لإنقاذ موسمه والفوز بلقب كأس خادم الحرمين من أجل إرضاء الجماهير الغاضبة بعد أن تواجد الفريق في مركز متدني بترتيب دوري المحترفين هذا الموسم.

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وتمكن فريق الاتحاد من بلوغ نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2019 بعد أن فاز على فريق النصر بأربعة أهداف لهدفين، في مباراة استمرت للدقيقة 120 بعد أن انتهى الوقت الأصلي منها بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

موعد مباراة الاتحاد والتعاون نهائي كأس خادم الحرمين

وعن موعد مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين فقد تقرر أن تُقام المباراة النهائية بين التعاون والاتحاد مساء يوم الخميس الموافق الثاني من مايو، على أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون

وسيتم البث الحي والمباشر لمباراة الاتحاد والتعاون في نهائي كأس خادم الحرمين 2019 سهرة الخميس من خلال قناة KSA SPORTS HD1، بالإضافة لأن المباراة ستكون منقولة على الهواء مباشرة عبر قناة أبوظبي الرياضية الأولى، وأيضاً قناة Dawri Plus HD1، على أن يقوم بالتعليق على أحداث هذه المباراة عدداً كبيراً من المعلقين وعلى رأسهم: فارس عوض، وفهد العتيبي، وعامر عبدالله.