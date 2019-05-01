انت الان تتابع أياكس: الفوز على توتنهام مذهل ونقطة انطلاق جيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص
إيريك تين هاج
أعرب الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لفريق أياكس أمستردام، عن رضاه على النتيجة التي حققها فريقه أمام توتنهام في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وقال تين هاج في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": "أعتقد أنها نتيجة ممتازة بالنسبة لنا. فزنا باللقاء الأول خارج ملعبنا، وهذه خطوة مميزة للغاية، لكننا لم نقطع سوى نصف الطريق، ويمكننا اللعب بطرق مختلفة ندافع جيدًا. لدينا فريق ممتاز، يقاتل في جميع المباريات، ونعرف نقاط القوة لدينا. نستخدمها أمام الخصوم، مما يسبب لهم المشاكل".
وتابع تين هاج: "الفوز على توتنهام نتيجة مذهلة ونقطة انطلاق جيدة، لكننا نعلم أننا تنتظرنا مباراة صعبة في العودة، وفي الشوط الثاني انخفضت نسبة استحواذنا على الكرة، لكن ما كان جيدًا من اللاعبين هو قتالهم من أجل الفوز.. ليلة مدهشة ونتيجة مذهلة.. في الشوط الأول من المباراة سيطرنا تمامًا وسجلنا هدفًا رائعًا
ووضع أياكس أمستردام، قدمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز 1-0 على مضيفه توتنهام هوتسبير، في ذهاب نصف نهائي المسابقة.
وبحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن أياكس أصبح ثالث فريق يحقق الفوز خارج أرضه في الأدوار الإقصائية للبطولة بعد بايرن ميونخ الألماني وريال مدريد الإسباني، وحقق البايرن سجلًا مماثلًا خلال موسم 2012/2013، الذي توج في نهايته باللقب، كما فعل الريال في الموسم الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر أياكس: الفوز على توتنهام مذهل ونقطة انطلاق جيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.