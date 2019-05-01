الجبلاية تعلن حكام لقاء طلائع الجيش والأهلي

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٠١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٣٨ ص

طلائع الجيش والأهلي

أعلنت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح، باتحاد الكرة أسماء حكام مباراتى اليوم الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018-2019، حيث سيلتقي المقاولون العرب نظيره الداخلية، فيما سيكون الأهلي ضيفًا ثقيلآ على طلائع الجيش، وأعلنت لجنة الحكام أن محود عاشور سيدير موقعة المارد الأحمر أمام الطلائع، وسيعاونه الثنائي هانى عبد الفتاح وعبد الفتاح عريشة، فيما سيكون نادر زكى حكمًا رابعًأ، وكل من طارق سامى ومحمد يوسف حكمًا خامسًا.

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فيما سيقود أحمد العدوى لقاء المقاولون العرب والداخلية، وسيعاونه الثنائي هانى خيرى وخالد رمضان، فيما سيكون علاء حسين حكمًا رابعًا، وكل من صبحى العمراوى وعمرو الشناوى حكمًا خامسًا. ويحتضن استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، لقاء نادي المقاولون العرب أمام نظيره الداخلية،