باريس سان جيرمان ينهار وتوخيل يتجمل

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٠١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ ص
توماس توخيل
برر توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، أسباب انهيار الفريق في الفترة الأخيرة، بعد الخسارة أمام مونبلييه بنتيجة 2-3، مساء أمس الثلاثاء، وعلى ملعب لا موسون، في الجولة الـ34 من عمر الدوري الفرنسي، وقال توخيل في تصريحات أبرزتها صحيفة ليكيب: "خسرنا أمام مونبلييه لارتكاب 3 أخطاء فردية قاتلة أمام فريق قوي وشرس على ملعبه ووسط جماهيره، كما أننا نعاني من نقص عددي شديد، ولم يكن لدينا سوى 15 لاعبًا فقط بخلاف عنصرين من فريق الشباب، هذه الأزمة نعاني منها منذ فبراير الماضي، وهي فترة طويلة للغاية".
وتابع: "لقد اضطررت للاعتماد على لاعبين عائدين من إصابة أبعدتهم 10 أسابيع، وآخرين لم يخوضوا سوى حصتين تدريبيتين فقط، وفي نهائي الكأس أشركت نيمار ودي ماريا وفيراتي في مخاطرة كبيرة، لأنه في الظروف الطبيعية لم يكن من المفروض الدفع بهم". ونوه توخيل: "اللاعبون يعانون من إرهاق بدني وذهني شديد نتيجة خوض مباراة
ونوه توخيل: "اللاعبون يعانون من إرهاق بدني وذهني شديد نتيجة خوض مباراة كل 3 أيام بـ 16 لاعبًا فقط، أظن أننا الفريق الوحيد في أقوى 10 دوريات، الذي يمر بهذه الظروف، والبي إس جي يحتاج للاعبين جاهزين لخوض 50 مباراة في الموسم وبذل أقصى ما لديهم أمام أي منافس وتخطي أي مصاعب، إنه أمر ضروري للغاية".
وأشار المدرب الألماني إلى أنه لا يستعجل نهاية الموسم الجاري، لأنه يعمل في فريق كبير، مشددًا على ضرورة تحسين الأداء والنتائج، قائلآ: "الموسم سينتهي بعد آخر مباراة ضد ريمس، يجب ألا ننهي الموسم بهذا الشكل المتواضع".
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