انت الان تتابع دي ليخت: أذقنا توتنهام من نفس كأس الريال واليوفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٩ ص

ماتياس دي ليخت Advertisements

تحدث الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت، مدافع أياكس أمستردام الهولندي، عن فوز فريقه على توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وقارن بينه وبين الفوز على ريال مدريد ويوفنتوس، وقال دي ليخت في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الأوربي لكرة القدم "يويفا": "هذه هي الطريقة التي لعبنا بها ضد مدريد ويوفنتوس وضد بايرن ميونخ خارج ملعبنا، وتوتنهام فريق جيد للغاية، لعبوا تمريرات طويلة تجاه يورينتي، الذي يتمتع بطول فارع، مما جعل من الصعب علينا الضغط عليهم. في النهاية كانت معركة جسدية، لكننا حققنا هدفنا".

وتابع ماتياس دي ليخت: "إنها المباراة الأولى فقط، لكن الفوز بها مميز للغاية، لأنها خارج الأرض، وهذا سيمنحنا الأفضلية على ملعبنا خلال مباراة العودة". ووضع أياكس أمستردام، قدمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز 1-0 على مضيفه توتنهام، مساء الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي المسابقة، وجاء هدف فوز أياكس