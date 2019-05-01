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المقاولون العرب يسعى لعبور كمين الداخلية في الدوري

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٠١ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:٠٨ ص

المقاولون العرب

المقاولون العرب

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يحتضن استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، اليوم الأربعاء، لقاء نادي المقاولون العرب أمام نظيره الداخلية، ضمن مواجهات الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة على استاد كلية الشرطة شهد فوز ذئاب الجبل بهدفين نظيفين أحرزهما طاهر محمد طاهر ولويس هينستروزا، وأدار المباراة تحكيميًا الحكم محمود بسيوني، وأشهر خلالها 4 بطاقات صفراء، بواقع 3 للداخلية و1 للمقاولون العرب، كما أشهر بطاقة حمراء في وجه إبراهيم أبو اليزيد لاعب الداخلية.

ويحتل المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، برصيد 43 نقطة، جمعها من 30 مباراة، فاز في 12 وتعادل في 7 وخسر في 11، وسجل الفريق 38 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 32 هدفًا، بفارق 4 نقاط عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الرابع. في المقابل يحتل الداخلية بقيادة مديره

ويحتل المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري، برصيد 43 نقطة، جمعها من 30 مباراة، فاز في 12 وتعادل في 7 وخسر في 11، وسجل الفريق 38 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 32 هدفًا، بفارق 4 نقاط عن المصري البورسعيدي صاحب المركز الرابع.

في المقابل يحتل الداخلية بقيادة مديره الفني علاء عبد العال، المركز السابع عشر (قبل الأخير) في جدول ترتيب الدوري، برصيد 26 نقطة، جمعها من 30 مباراة، فاز في 4 وتعادل في 14 وخسر في 12، وسجل الفريق 31 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 43 هدفًا، بفارق 4 نقاط عن إنبي صاحب المركز السادس عشر، وبفارق 6 نقاط عن حرس الحدود صاحب المركز الخامس عشر، وبفارق 8 نقاط عن طلائع الجيش وبتروجت الثالث عشر والرابع عشر على الترتيب.

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