انت الان تتابع بوكيتينو عن السقوط أمام أياكس: أتحمل المسؤولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

ماوريسيو بوكيتينو

أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي، أن فريقه مازال لديه الحظوظ للتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا، وقال بوكيتينو في تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا": "لازال لدينا فرصة، (1-0) ليست نتيجة كبيرة. يجب أن نؤمن أننا ذاهبون إلى هولندا للفوز فقط، وفي الشوط الثاني ضغطنا بكل قوة، لكننا لم نخلق فرصًا كافية. إذا قمت بتحليل الهدف الذي دخل مرمانا، ستجد أن تمركزنا كان سيئًا للغاية، لكني أتحمل المسؤولية الكاملة لأنني المدير الفني".

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وواصل المدير الفني لتوتنهام: "أعتقد أننا لم نبدأ الشوط الأول بشكل جيد. لقد أظهروا رغبة أكبر منا، أعتقد أن اللياقة البدنية وضغط المباريات هو ما صعب مهمتنا". وتابع ماوريسيو بوكيتينو: "بدأنا الشوط الثاني بالطريقة التي كان لابد أن نبدأ بها الشوط الأول، لكننا لم نوفق، وسنقاتل في هولندا من أجل خطف