انت الان تتابع إريكسن: كنا محظوظين ودون المستوى أمام أياكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٠١ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص
كريستيان إريكسن
اعترف الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي، بأن فريقه لم يظهر بالشكل المطلوب، مما ساعد في خسارته أمام ضيفه أياكس أمستردام الهولندي بهدف نظيف، مساء الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وقال إريكسن في تصريحات لشبكة بي تي سبورت: "كنا دون المستوى، لم نقدم أفضل ما لدينا على الإطلاق، كنا نراقب الكرة فقط في أول 20 دقيقة، نحتاج لتغيير بعض الأمور في مباراة الإياب، وأياكس خصم جيد، لكننا ظهرنا بشكل أفضل في الشوط الثاني، في البداية لم يكن الأسلوب مهمًا، التغيير منحنا طريقة مختلفة للضغط واللعب بأسوب صريح".
ورفض إريكسن، تحميل الخسارة على الغيابات التي طالت صفوف الفريق، قائلآ: "لم يرد أحد أن يلعب بالطريقة التي خضنا فيها الشوط الأول، الكل يعرف أننا لم ننافس، خسرنا رغم أننا كنا الأفضل في الشوط الثاني". وواصل كريستيان إريكسن: "لا نستطيع مواصلة الحديث عن اللاعبين المصابين، في نصف النهائي لا يهم من يلعب، يجب
وواصل كريستيان إريكسن: "لا نستطيع مواصلة الحديث عن اللاعبين المصابين، في نصف النهائي لا يهم من يلعب، يجب أن نتقدم خطوة، نحن محظوظون لأنهم أصابوا القائم، نأمل أن نتمكن من قلب الأمور في أمستردام".
ووضع أياكس أمستردام، قدمًا في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز 1-0 على مضيفه توتنهام، في ذهاب نصف نهائي المسابقة، وجاء هدف فوز أياكس بعد مرور 15 دقيقة على بداية المباراة، عن طريق دوني فان دي بيك.
وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات أن أياكس أمستردام حقق الفوز في نصف نهائي البطولة لأول مرة منذ 17 أبريل 1996.
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