الامارات | كلوب يرد على "تهديد ميسي" قبل موقعة ليفربول وبرشلونة

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يرد على "تهديد ميسي" قبل موقعة ليفربول وبرشلونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضح مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أن فريق برشلونة ليس اللاعب الأرجنتيني ميسي، فقط وانما هناك عدد أخر من اللاعبون المميزين في الفريق الإسباني كما أعتبر المدرب أن ما قاله ميسي، في بداية دوري أبطال أوروبا تهديد بشأن لقب دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقين اليوم في ملعب الكامب نو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وكان ميسي صرح لوسائل الإعلام قبل بداية الموسم الجاري أنه يريد استعادة لقب دوري أبطال أوروبا من جديد، بعدما غاب عن خزائن النادي منذ عام 2015.

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وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة هذا المساء "ما صرح به ميسي اعتبرته تهديدا لي، نحن أيضا نريد الفوز والتأهل إلى النهائي ولما لا تحقيق اللقب"، مشيرا إلى أنه لا يجب الاهتمام فقط باللاعب الأرجنتيني ميسي وحده.

وتابع "لا يتعلق الأمر كله بميسي، هل يجب التركيز عليه؟ نعم لكن لا يجب الاهتمام به وحده، هناك 10 لاعبين آخرين في برشلونة قادرين على حسم نتيجة المباراة".

وأوضح المدرب الألماني أن ليفربول يملك حظوظا في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، مشيرا إلى أنه يجب لعب كل مباراة في وقتها وعدم التفكير كثيرا في اللقاءات المتبقية".