شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحي يجتمع مع اللجنة المنظمة لأمم أفريقيا لحل أزمة تذاكر المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب



عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، اجتماعًا مساء الثلاثاء، مع اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة.

وتمت مناقشة عدد من المقترحات الخاصة بأسعار تذاكر مباريات البطولة، وعلى وجه الخصوص تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات المنتخب الوطني، باعتبارها تمثل الاهتمام الأكبر لشرائح جماهير الكرة المصرية.

وانتهى الاجتماع إلى ضم المقترحات الجديدة، إلى التوجه العام بشأن هذا الموضوع، على أن تستكمل اللجان النوعية للبطولة الدراسات التفصيلية، قبل الانتهاء إلى قرار يخدم جماهير الكرة المصرية ويتماشى مع أهمية البطولة ونجاح تنظيمها.