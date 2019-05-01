موعد مباراة ليفربول وبرشلونة الأربعاء في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على فريق برشلونة، اليوم الأربعاء، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيقام اللقاء على ملعب كامب نو، فى تمام الساعة التاسعة مساء، على قناة beIN SPORTS HD 1.

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