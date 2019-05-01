شكرا لقرائتكم الأهلي للتشبث بأمل الصدارة على حساب الطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 18 ساعة في 30 أبريل 2019 - اخر تحديث في 30 أبريل 2019 / 17:14

يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش غدا (الأربعاء) على ملعب حرس الحدود بمدينة الإسكندرية في الجولة الـ31 بالدوري المصري لكرة القدم. ويسعى الفريق «الأحمر» إلى الفوز للاستمرار في الحفاظ على حظوظ في المنافسة على اللقب، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 61 نقطة.



وتخطى الأهلي كبوة خروجه من ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بفوز ثمين على المصري البورسعيدي بهدفين من دون مقابل بالدوري المحلي، ويستعيد حامل اللقب عددا من ركائز التشكيل الأساسي أبرزهم الحارس محمد الشناوي، ولاعبي الوسط وليد سليمان وعمرو السولية والمهاجم مروان محسن بعد تعافيهم من الإصابة، فيما لا يزال صانع الألعاب حسين الشحات خارج حسابات المدير الفني الأوروغوياني مارتن لاسارتي لضعف المردود الفني للاعب.

من جانب آخر، أعرب نائب رئيس الاتحاد المصري أحمد شوبير عن اندهاشه من تصريحات رئيس الزمالك مرتضى منصور التي أشار فيها إلى أنه كان ضد قرار تأجيل مباراة الفريق الأبيض مع الإنتاج الحربي في الدوري المحلي، مؤكدا أن أعضاء الاتحاد كافة يساندون الزمالك لأنه بات ممثل مصر الوحيد في البطولات الإفريقية، مشددا على أنه أول من طالب بتأجيل المباراة ليخوض الزمالك مواجهة النجم الساحلي التونسي الأحد القادم في إياب نصف نهائي كأس الكونفديرالية من دون إرهاق.

من جهته، كشف المنسق العام للجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2019 أحمد مجاهد عن احتمال إعادة النظر في أسعار تذاكر مباريات البطولة التي ستقام في مصر. وتفجرت عاصفة انتقادات كبيرة للجنة بعد بلوغ سعر تذكرة الدرجة الثالثة 200 جنيه مصري.