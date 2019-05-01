شكرا لقرائتكم استقلال طهران يجمد عمل مدربه الألماني شايفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 19 ساعة في 30 أبريل 2019 - اخر تحديث في 30 أبريل 2019 / 16:55

طهران - أ ف ب - قرر نادي استقلال طهران الإيراني تجميد عمل مدربه الألماني وينفريد شايفر وتكليف المدرب المحلي فرهاد مجيدي للإشراف على الفريق موقتا في المباريات المتبقية من الدوري المحلي ودوري أبطال آسيا.



وقال استقلال طهران في بيانه: «في أعقاب الأداء الذي قدمه استقلال في الآونة الأخيرة، وعدم الاستفادة بالشكل الأمثل من القدرات. فضلا عن عدم الرضا من الخبراء ومحبي النادي، تم تعليق أنشطة وينفريد شايفر(ومساعده نجله) ساشا شايفر».

وأشار استقلال طهران إلى أنه سيجري في نهاية الموسم مفاوضات مع شايفر لإنهاء الارتباط معه، مضيفا «هناك استياء متزايد لدى مشجعي استقلال والمسؤولين والخبراء، وقرر مجلس الإدارة تعيين فرهاد مجيدي مدربا موقتا للفريق حتى نهاية الموسم الحالي».

وجاء قرار تجميد عمل شايفر بعد خسارتين الثلثاء أمام الهلال السعودي (صفر-1) في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا، ثم السبت أمام باديده صفر-1 في الدوري الإيراني.