شكرا لقرائتكم وكيل أعمال بيل يؤكد التزام الويلزي «100 في المئة» بريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 21 ساعة في 30 أبريل 2019 - اخر تحديث في 30 أبريل 2019 / 16:56

لندن - أ ف ب - أكد وكيل أعمال الجناح الدولي الويلزي غاريث بيل التزامه موكله بفريقه ريال مدريد، ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم، على الرغم من التكهنات بشأن مستقبله.



وفي تصريح لموقع «بي بي سي» الرياضي الويلزي قال جوناثان بارنيت وكيل اللاعب الويلزي: «غاريث ملتزم 100 بالمئة بريال مدريد».

وجاء رد بارنيت عقب انتقاد المدرب الجديد-القديم للنادي المدريدي الفرنسي زين الدين زيدان لاعبه بيل، متسائلا بعد خسارة فريقه أمام رايو فايكانو صفر -1 (الأحد)، حول ما إذا كان مركزا بشكل كامل، وفي إشارة إلى تصريحه السابق بأن بايل يريد تمضية بقية مسيرته الكروية في «القلعة البيضاء»، وأضاف بارنيت: «لا شيء تبدل».

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وارتبط اسم لاعب توتنهام هوتسبر الانكليزي السابق بإمكانية العودة إلى الدوري الانكليزي الممتاز، بعد تراجع مستواه مع ريال وكثرة الإصابات التي يتعرض لها.

وواجه بيل، البالغ 29 عاما، شائعات بأنه ليست على علاقة وطيدة مع زملائه في النادي الملكي، في وقت يعاني ريال من النتائج المخيبة للآمال هذا الموسم.

ويمتد عقد بيل مع ريال حتى عام 2022، ولكن عودة زيدان للإشراف على الفريق بدلا من الارجنتيني سانتياغو سولاري، أعادت إلى الواجهة فرضية رحيله عن الفريق بسبب العلاقة المتوترة التي تربطه بالمدرب الفرنسي.