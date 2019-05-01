الحدراف والزين في قبضة الفيصلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل خالد الفهد _ المجمعة
فتح مجلس إدارة نادي الفصيلي خط مفاوضات جادة مع لاعب الرجاء البيضاوي المغربي، الدولي زكريا حدراف، بحسب تأكيدات مصدر قريب من النادي.
وأبان المصدر أيضا أن قيمة العرض المقدم لاعب خط الوسط المهاجم تصل إلى 600 ألف دولار للموسم الواحد، مؤكدا أن خطوات قليلة تفصل عن إتمام الصفقة رسميا.
وشارك حدراف مع المنتخب المغربي في آخر مباراتين خاضهما في مارس الماضي أمام منتخبي ملاوي في تصفيات أفريقيا، والأرجنتين وديا.
كما فاوض الفيصلي لاعب القادسية الحالي أحمد الزين لضمه إلى صفوفه رسميا.
وتنقل الزين بين عدد من الأندية بدأها بالاتحاد ثم انتقل إلى التعاون ومنه للأهلي ثم للفيحاء معارا وأخيرا للقادسية.
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