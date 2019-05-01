بيدرو وحمدالله وجمهور الاتحاد الأفضل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قبل مواجهة التعاون والاتحاد في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حصل كل من الفريقين على دعم معنوي من قبل اللجنة الفنية برابطة دوري المحترفين، حيث منحت المدير الفني لفريق التعاون البرتغالي بيدرو إيمانويل، جائزة أفضل مدرب في الجولة الـ 28 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما توجت جمهور الاتحاد لجائزة الجمهور المثالي، أما جائزة أفضل لاعب فذهبت إلى مهاجم النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وجاء تحقيق البرتغالي بيدرو للجائزة للمرة الرابعة منذ بداية الموسم، إثر تحقيقه الفوز على الهلال 2 - 0 أمس الأول في ختام مواجهات الجولة.

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واختير حمدالله لجائزة أفضل لاعب بعد مساهمته في قيادة النصر للفوز على الفتح بخماسية نظيفة، من خلال تسجيل هدفين وصناعة هدفين آخرين، ليحقق الجائزة للمرة الخامسة له في الدوري.

أما جمهور الاتحاد فتوج بجائزة الجمهور المثالي لدوره في فوز فريقه على الاتفاق 2 - 0.

وبات جمهور الاتحاد الأكثر تحقيقا للجائزة بواقع 10 مرات.