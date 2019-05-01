حسم الليجا يدعم برشلونة لتخطي ليفربول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برشلونة

يتطلع برشلونة بعد أن حسم لقب الدوري الإسباني (الليجا) قبل 3 جولات على النهاية إلى تخطي ليفربول الإنجليزي في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا عندما يستضيفه اليوم على ملعب «كامب نو» في ذهاب المربع الذهبي، على أن تتجدد المواجهة بينهما في مباراة الإياب التي يحتضنها ليفربول في 7 مايو المقبل.

وكان برشلونة حقق ثلاثية الدوري وكأس إسبانيا ودوري الأبطال في كل من عامي 2009 و2015، ويتطلع إلى تكرار الثلاثية خلال هذا الموسم، وهو ما أكده رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو.

ولم يكن أمام برشلونة كثير من الوقت للاحتفال بعد حسم تتويجه بلقب الدوري مطلع هذا الأسبوع، حيث تدرب اللاعبون في اليوم التالي استعدادا لليفربول.

Advertisements

ولم يحظ المدير الفني، ارنستو فالفيردي، ذو الطبيعة الهادئة، بنصيب كبير من الأضواء لدى احتفالات برشلونة وجماهيره بلقب الدوري في الكامب نو مساء السبت.

ولدى سؤاله عما يخطط له في ليلة التتويج بالدوري، رد قائلا «لم أفكر بهذا الشأن، سأذهب فقط إلى منزلي».

ولم يحضر فالفيردي الذي يتحلى بدرجة عالية من التواضع، عشاء لاعبي الفريق عقب مباراة حسم التتويج، كما لم يحضر أي من أعضاء جهازه الفني المعاون.

فبعد تحقيق النجاح عن جدارة في الدوري الإسباني، حول فالفيردي ومعاونوه تركيزهم نحو المهمة الصعبة المرتقبة أمام ليفربول الذي يدربه المدير الفني البارز يورجن كلوب، أملا في النجاح على الساحة الأوروبية وتعويض خروج الفريق الكتالوني من دور الثمانية للبطولة في الموسم الماضي.