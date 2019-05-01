شكرا لقرائتكم الأهلي ضد طلائع الجيش .. أزارو يقود التشكيل المتوقع للأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى على التشكيل المتوقع أن يبدأ به مباراته ضد طلائع الجيش فى السابعة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء على إستاد المكس ضمن منافسات الدولة 31 للدورى الممتاز.

وتشكيل الأهلى المتوقع ضد طلائع الجيش مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: أحمد فتحى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول

خط الوسط: عمر السولية وحمدى فتحى ورمضان صبحى وجيرالدو

خط الهجوم: جونيور أجايي ووليد أزارو

حكم مباراة الأهلى وطلائع الجيش

كشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن أسماء حكام مباراتي المقاولون ضد الداخلية، وطلائع الجيش ضد الأهلي، بالجولة 31 للدوري العالم، وجاءات على النحو التالي :

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المقاولون العرب ضد الداخلية : أحمد العدوي ويعاونه هاني خيري وخالد رمضان، وعلاء حسين حكما رابعا، وكل من صبحي العمراوي وعمرو الشناوي حكما خامسا.

طلائع الجيش ضد الأهلى : محمود عاشور ويعاونه هاني عبد الفتاح وعبد الفتاح عريشة، ونادر زكي حكما رابعا، وكل من طارق سامي ومحمد يوسف حكما خامسا.

صدارة الدوري المصري بين اقدام الأهلي وطلائع الجيش

يواجه فريق الأهلى مساء اليوم الأربعاء، وبالتحديد فى تمام الساعة السابعة الا ربع، نظيره طلائع الجيش على ملعب المكس الاسكندرية فى المواجهة المقامة بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ31 من مباريات الدوري الممتاز.

وقدمت لجنة المسابقات باتحاد الكرة موعد المباراة 90 دقيقة، بحيث تُقام الساعة 6.45 مساءً بدلاً من 8.15، وذلك لتزامنها مع مباراة برشلونة وليفربول المحترف ضمن صفوفه نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح فى نصف نهائى دورى أبطال أوروبا والتى تقام فى التاسعة مساءً اليوم الأربعاء.