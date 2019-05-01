شكرا لقرائتكم طلائع الجيش ضد الأهلي .. محمود عاشور حكما للمباراة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن أسماء حكام مباراتي المقاولون ضد الداخلية، وطلائع الجيش ضد الأهلي، بالجولة 31 للدوري العالم، وجاءات على النحو التالي :

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المقاولون العرب ضد الداخلية : أحمد العدوي ويعاونه هاني خيري وخالد رمضان، وعلاء حسين حكما رابعا، وكل من صبحي العمراوي وعمرو الشناوي حكما خامسا.

طلائع الجيش ضد الأهلى : محمود عاشور ويعاونه هاني عبد الفتاح وعبد الفتاح عريشة، ونادر زكي حكما رابعا، وكل من طارق سامي ومحمد يوسف حكما خامسا.