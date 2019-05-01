هانى أبو ريدة يحسم أزمة المشاركات الأفريقية بسيناريو تخيلى...

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جدة - عمرو شويل أبوريدة يحسم أزمة المشاركات الأفريقية بسيناريو تخيلى أنهى هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، الأزمة التى نشبت خلال الساعات الأخيرة والتى تتعلق بمشاركة الأندية المصرية فى البطولات الافريقية فى الموسم الجديد، حيث تواصل رئيس الجبلاية مع مسئولى الاتحاد الافريقى لكرة القدم "كاف" ، وأقنعهم بتنفيذ الإقتراح الذى عرضه وهو تخصيص 4 أرقام للأندية المصرية عند سحب قرعة دورى أبطال افريقيا والكونفدرالية على أن يتم تسمية الأندية المصرية عقب انتهاء الدورى وكأس مصر. ويسعى اتحاد الكرة لإنهاء مسابقة الدورى العام قبل بطولة أمم افريقيا المحدد لها 21 يونيو المقبل، وينتظر موقف نادى الزمالك فى الكونفدرالية وفى حالة خروج الأبيض من الدور قبل النهائى ستنتهى المسابقة قبل البطولة رسميا، أما فى حالة بلوغ المباراة النهائية سيتبقى جولة واحدة ستقام بعد البطولة.

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