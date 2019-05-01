شكرا لقرائتكم باريس سان جيرمان "ضحية" ريمونتادا جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفسد فريق مونبلييه احتفالات ضيفه باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي وفاز عليه 3 - 2 يوم الثلاثاء في المرحلة الرابعة والثلاثين للمسابقة.

وجاءت هزيمة سان جيرمان بعد ثلاثة أيام فقط من خسارته في نهائي كأس فرنسا بنتيجة 5 - 6 بركلات الجزاء الترجيحية أمام مضيفه رين.

وتقدم سان جيرمان بهدف عكسي في الدقيقة 12 حمل توقيع امبرويسي أيونغو لاعب مونبلييه بطريق الخطأ في مرماه، وأدرك مونبلييه التعادل في الدقيقة 21 بنيران صديقة أيضا، عبر هدف سجله بريسنال كيمبيمبي لاعب سان جيرمان بالخطأ في مرماه.

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وأضاف الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الهدف الثاني لسان جيرمان في الدقيقة 62 ولكن مونبلييه رد بهدفين عن طريق أندي ديلورت وسليمان كامارا في الدقيقتين 80 و85.

وجمدت الهزيمة رصيد سان جيرمان عند 84 نقطة في الصدارة بعد أن توج الفريق رسميا بلقب الدوري الفرنسي، فيما رفع مونبلييه رصيده إلى 54 نقطة في المركز الخامس.

ولا تعتبر "ريمونتادا" مونبلييه الأولى لباريس سان جيرمان، حيث تعرض النادي الباريسي للعديد من الهزائم أبرزها أمام برشلونة بنتيجة 6-1 في دوري أبطال أوروبا قبل موسمين.