شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. وليد سليمان.. عودة الحاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الطمأنينة تسيطر على جماهير النادى الأهلى بعد عودة وليد سليمان إلى القائمة فى لقاء طلائع الجيش المحدد له مساء اليوم ضمن الجولة الـ31 بالدورى الممتاز بعد غياب 102 يوم للإصابة.

يعد وليد سليمان صمام أمان صناعة اللعب فى القلعة الحمراء وعودته تمثل إضافة قوية للفريق الأحمر الذى يسعى إلى الزحف إلى صدارة الدورى لتعويض الجماهير الحمراء الخروج الأفريقى.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات توضح ملامح الحماس والإصرار لدى حاوى الأهلى فى الصور التالية:



وليد سليمان

Advertisements



وليد سليمان 2



وليد سليمان و جانب من المرح فىالمران



وليد سليمان و عائلته