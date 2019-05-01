شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه الجزيرة اليوم فى لقاء حسم دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام، اليوم الأربعاء، رابع منافسات الدور النهائى من بطولة دورى سوبر السلة best of 5، بين فريقى الزمالك والجزيرة.

وتعد مباراة اليوم حاسمة لبطولة دورى السوبر خاصة فحال فوز الزمالك سيتوّج الأبيض ببطولة الدورى دون الحاجة لخوض مباراة أخرى، أما فحال فوز الجزيرة سيتم الاحتكام إلى مباراة خامسة تقام يوم 4 مايو الجارى، حيث سيكون الفريقين متعادلين فى عدد مرات الفوز والخسارة.

كان الزمالك قد تغلب على الجزيرة فى أول لقاءين من دور النهائى، حيث فاز فى أول مباراة بنتيجة 87/85 وفى ثانى مباراة 67/82، بينما فاز الجزيرة فى المباراة الثالثة بنتيجة 92/80.

وتقام المباريات بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر بدون حضور جماهيرى.