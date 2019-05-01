شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور حكما لمباراة الأهلى والطلائع.. والعدوى للمقاولون والداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباراتى اليوم، ضمن الجولة 31 للدورى، على النحو التالى:

المقاولون العرب والداخلية: أحمد العدوى ويعاونه هانى خيرى وخالد رمضان، وعلاء حسين حكماً رابعاً، وكل من صبحى العمراوى وعمرو الشناوى حكماً خامساً.

طلائع الجيش والأهلى: محمود عاشور ويعاونه هانى عبد الفتاح وعبد الفتاح عريشة، ونادر زكى حكماً رابعاً، وكل من طارق سامى ومحمد يوسف حكماً خامساً.