شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور حكما لمباراة الأهلى والطلائع.. والعدوى للمقاولون والداخلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباراتى اليوم، ضمن الجولة 31 للدورى، على النحو التالى:
المقاولون العرب والداخلية: أحمد العدوى ويعاونه هانى خيرى وخالد رمضان، وعلاء حسين حكماً رابعاً، وكل من صبحى العمراوى وعمرو الشناوى حكماً خامساً.
طلائع الجيش والأهلى: محمود عاشور ويعاونه هانى عبد الفتاح وعبد الفتاح عريشة، ونادر زكى حكماً رابعاً، وكل من طارق سامى ومحمد يوسف حكماً خامساً.
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