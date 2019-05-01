ترتيب الدوري المصري بعد تعادل بيراميدز مع المقاصة.. وقائمة الهدافين.. والمباريات المتبقية لثلاثي القمة

كتب: ضياء السقا

سقط نادي بيراميدز في فخ التعادل الإيجابي أمام مصر المقاصة، 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، في الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف بيراميدز عبد الله السعيد، فيما أحرز للمقاصة جون أنطوي.

وبذلك فقد بيراميدز نقطتين ثمينتين، في إطار صراعه على القمة، ليظل في المركز الأول برصيد 64 نقطة من 30 مباراة، والأهلي في المركز الثاني بـ61 نقطة من 27 لقاء، وسيواجه المارد الأحمر، طلائع الجيش مساء اليوم، في إطار نفس الجولة، ثم يأتي الزمالك ثالثا ب60 نقطة، وتم تأجيل مباراته مع الإنتاج الحربي، لارتباطه بالكونفدرالية.

ترتيب الدوري

المباريات المتبقية لثلاثي القمة

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وينشر "الموجز" المباريات المتبقية للأهلي والزمالك وبيراميدز في الدوري.

مباريات الأهلي: الجيش- الإسماعيلي- النجوم- إنبي - سموحة- المقاولون- الزمالك.

مباريات الزمالك: الإسماعيلي- دجلة- الحرس- الإنتاج- الداخلية- الجونة- الأهلي.

مباريات بيراميدز: المصري، وادي دجلة، النجوم، حرس الحدود.

قائمة الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، يعتلي الصدارة أحمد علي بـ15 هدفا، يليه خالد قمر بـ14 هدفا، ثم محمود علاء بـ13 هدفا.