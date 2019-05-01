صافرة عاشور تدير مباراة الجيش والأهلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة مباراة طلائع الجيش والأهلي للحكم محمود عاشور.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على نظيره الجيش في تمام السابعة إلا الربع في إطار منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري.

ويعاون عاشور في إدارة المباراة كل من هاني عبد الفتاح وعبد الفتاح عريشة، ونادر زكي حكمًا رابعًا، وكل من طارق سامي ومحمد يوسف حكمًا خامسًا.

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على الجانب الآخر، أسندت اللجنة مهمة إدارة مباراة المقاولون العرب والداخلية إلى الحكم أحمد العدوي، ويعاونه هاني خيري وخالد رمضان، علاء حسين حكمًا رابعًا، وكل من صبحي العمراوي وعمرو الشناوي حكمًا خامسًا.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز متصدر البطولة برصيد 64 نقطة، بينما يأتي الجيش الثالث عشر برصيد 34 نقطة.