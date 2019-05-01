التشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وليفربول بدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفًا على نظيره برشلونة الإسباني على ملعب كامب نو في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ليفربول تأهل إلى نصف النهائي بعد إقصاء بورتو البرتغالي 6-1 في مجموع لقائي الذهاب والإياب، بينما تأهل برشلونة على حساب مانشستر يونايتد بعد الفوز عليه بنتيجة 4-0.

الريدز الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الملعب، قبل مباراة العودة المقرر لها في السابع من مايو الجاري، بينما يأمل برشلونة تحت قيادة مديره الفني الإسباني ايرنستو فالفيردي في تحقيق نتيجة تسهل عليه مهمة الإياب في آنفليد.

وتحوم الشكوك حول مشاركة روبيرت فيرمينو في مباراة اليوم حيث تعرض للإصابة في العضلة الضامة، وغاب على إثرها في مباراة الريدز الأخيرة أمام هدرسفيلد تاون.

اللاعب البرازيلي تدرب أمس بشكل جيد، وتواجد في قائمة الفريق، إلا أن يورجن كلوب المدير الفني للفريق الإنجليزي قد يدخر خدمات فيرمينو على دكة البدلاء.

ويستعرض يلاكورة التشكيل المتوقع لكلا الفريقين:

برشلونة

حراسة المرمى: مارك اندريه تير شتيجن

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خط الدفاع: سيميدو-جيرارد بيكيه- كليمنت لينجليه- خوردي ألبا

خط الوسط: راكيتيتش-بوسكيتس- آرثر ميلو

خط الهجوم: ليونيل ميسي- لويس سواريز-فيليب كوتينيو

ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد- ماتيب- فيرجيل فان دايك- روبيرتسون

خط الوسط: فابينيو- هندرسون- فينالدوم

خط الهجوم: محمد صلاح- ساديو ماني- أوريجي (فيرمينو)