مهاجم شباب الأهلي: سأنتقل للدوري السعودي لو تم إلغاء مسابقة 97

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف هشام شعبان مهاجم فريق الشباب بالنادي الأهلي، أنه سيستمر في صفوف ناديه حال استمرار مسابقة 97 في الموسم الجديد وعدم إلغائها من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأضاف اللاعب في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه لا يعرف مصير المسابقة، لكن حدد وجهته المقبلة إذا تم إلغاء المسابقة من خلال الانتقال للدوري السعودي في الموسم الجديد.

وتابع :" لو تم إلغاء المسابقة سألعب لأحد الأندية السعودية في الموسم الجديد، سافرت في يناير الماضي واتفقت مع النادي وفي حضور وكيلي تامر النحاس علي أن أكون لاعبا فيه لو تم إلغاء دوري الشباب".

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وأكمل:" ارتبط بعقد ساري مع الأهلي، لكن سيكون لاغيًا في حالة صدور قرار بعدم إقامة مسابقة 97 ، ومن حقي وقتها الرحيل مجانًا لأي فريق".

وكشف لاعب شباب الأهلي :"لدي عروضًا أيضًا من أندية في الدوري المصري الممتاز لكن لم أقرر البت فيها، لرغبتي في الاحتراف بالدوري السعودي".

وأنهى :"لم أدخر جهدًا مع فريق الشباب بالأهلي حتي آخر مباراة توجنا فيها باللقب، ونجحت في أن أكون هداف الفريق برصيد 9 أهداف".