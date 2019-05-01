تقارير: تريزيجيه قد يرحل لفرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية أن نادي أولمبيك ليون يرغب في الحصول على خدمات الجناح المصري محمود حسن "تريزيجيه" المحترف في صفوف قاسم باشا التركي خلال سوق الانتقالات المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن النادي الفرنسي أصبح مهتمًا بالحصول على خدمات تريزيجيه والذي يعتبر من أفضل لاعبي المنتخب المصري بجوار محمد صلاح نجم الفراعنة وفريق ليفربول الإنجليزي.

وذكرت الصحيفة أن قيمة تريزيجيه التسويقية قد تصل لسبعة ملايين يورو حيث يرتبط اللاعب بعقد مع فريقه التركي حتى صيف 2021.

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وكانت تقارير صحفية فرنسية من أبرزها "ليكيب" أعلنت في سوق الانتقالات الماضية أن نادي أولمبيك مارسيليا يريد الحصول على خدمات تريزيجيه في ظل المستوى المميز الذي قدمه مع قاسم باشا.

وأوضحت الصحيفة أن تريزيجيه ينافس البلجيكي الشاب دودي لوكيباكيو لاعب واتفورد الإنجليزي على الانتقال للعملاق الفرنسي في الصيف المقبل.

وشارك تريزيجيه البالغ من العمر 24 عامًا مع فريقه قاسم باشا في 34 مباراة خلال هذا الموسم أحرز خلالها تسعة أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر أن تريزيجيه ارتبط أكثر من مناسبة خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة بالانتقال لفريق جالطة سراي التركي إلا أن الصفقة لم تتم.