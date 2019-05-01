تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

استقر مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق النادي الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة طلائع الجيش في اللقاء المقرر إقامته ضمن الجولة 31 من عمر المسابقة.

وأفاد مراسل الخليج 365 بالنادي الأهلي، أن لاسارتي قرر الاستعانة بمحمد الشناوي لحراسة عرين الفريق مجددًا بعدما شارك علي لطفي في مباراة المصري، كما سيتم الدفع بأحمد فتحي لقيادة الجبهة اليمنى بدلا من باسم علي والذي يغيب عن القائمة.

ومن المقرر أن يعود عمرو السولية لقيادة وسط الملعب بجوار حمدي فتحي بعدما غاب عن مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة بسبب عقوبة الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

التغيير الرابع في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجيش سيتمثل في ظهور رمضان صبحي بدلا من النيجيري جونيور أجايي.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلي مباراة الجيش بطريقته المعتادة (4-2-3-1)، وسيكون التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أحمد فتحي.

خط الوسط الدفاعي: حمدي فتحي - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: رمضان صبحي - صالح جمعة - جيرالدو.

خط الهجوم: وليد أزارو.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني برصيد 61 نقطة من 27 مباراة بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز، في المقابل يتواجد طلائع الجيش في المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة.