تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الأربعاء الناري" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري ودوري أبطال أوروبا.
الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز هذه المباريات والقنوات الناقلة:
الدوري المصري
04:30 ـ المقاولون العرب VS الداخلية ـ القناة الناقلة: النيل للرياضة.
06:45 - طلائع الجيش VS الأهلي ـ القناة الناقلة: ON Sport.
ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا
09:00 - برشلونة VS ليفربول ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD.
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