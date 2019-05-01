تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الأربعاء الناري" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري ودوري أبطال أوروبا.

الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز هذه المباريات والقنوات الناقلة:

الدوري المصري

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04:30 ـ المقاولون العرب VS الداخلية ـ القناة الناقلة: النيل للرياضة.

06:45 - طلائع الجيش VS الأهلي ـ القناة الناقلة: ON Sport.

ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

09:00 - برشلونة VS ليفربول ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD.