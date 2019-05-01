دي ليخت: النتيجة لم تكن عادلة

أبدى قائد أياكس، ماتيس دي ليخت، أسفه لعدم تعزيز الفوز الذي خرج به الفريق من عقر دار مضيفه توتنهام هوتسبر الإنجليزي الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، ولكنه أعرب في كل الأحوال عن رضاه عن النتيجة.

وقال دي ليخت في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء الذي أقيم على ملعب توتنهام هوتسبر: “التقدم بهدف نتيجة مهمة.. من المؤسف أن تسديدة دافيد نيريس ارتدت من القائم الأيسر لأن النتيجة حينها كانت لتصبح أكبر، ولكني أعتقد أنه يجب علينا الشعور بالرضا”.

وأضاف صاحب الـ19 عاماً: “أعتقد أننا قدمنا شوطاً أول رائع، سيطرنا على الكرة في أوقات كثيرة، والمنافس لم يضغط علينا كثيراً.. اعتمدنا بشكل أكبر على الكرات الطويلة بعد أول 20 دقيقة”.

وأقر المدافع الشاب بأن مباراة لندن كانت صعبة، لاسيما بسبب النسق الذي لعب به توتنهام، وطبيعة لاعبيه، إلا أنه أكد أن الفريق بأكمله استعد جيداً لهذه المواجهة.

وقطع متصدر الدوري الهولندي شوطاً كبيراً نحو بلوغ نهائي البطولة التي حمل كأسها 4 مرات من قبل، آخرها كان في موسم (1995-96)، إذ يكفيه التعادل السلبي أو الإيجابي أمام جماهير ملعب يوهان كرويف أرينا الأربعاء المقبل.